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Краткая информация
- Ремонт
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Евро-ремонт квартиры на Петроградской Срок выполнения: 60 дней
Стоимость работ: 516 000 ₽
Площадь ремонта: 43 м2
👉 Задать вопросы или написать пожелания по ремонту и дизайну можно в сообщения группы: vk.com/im?media=&sel=-48235406
Элитный ремонт 1-го этажа загородного дома в Комарово Срок выполнения: 135 дней
Стоимость работ: 1 560 000 ₽
Площадь ремонта: 130 м2
👉 Задать вопросы или написать пожелания по ремонту и дизайну можно в сообщения группы: vk.com/im?media=&sel=-48235406
Евро-ремонт квартиры на Чернышевской Срок выполнения: 127 дней
Стоимость работ: 900 000 ₽
Площадь ремонта: 75 м 2
👉 Задать вопросы или написать пожелания по ремонту и дизайну можно в сообщения группы: vk.com/im?media=&sel=-48235406