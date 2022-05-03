Указала свой статус: "Корневая терапия это мягкий, психологический метод выхода из сложных ситуаций"
Краткая информация
- Высшее
- В браке
- Корневой консультант, коуч
- 0 друзей
Заполнила раздел "любимые книги" : "библия"Изменила свое образование на "Высшее"Указала свою профессию - "Корневой консультант, коуч"Изменила семейное положение на "Замужем"
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