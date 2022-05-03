Антикризисное решение Выполним за 3 месяца цена 90000 ₽ Ассоциация антикризисного решения разработала стратегию как выжить в период кризиса и сохранить свой бизнес. Услуга подойдет людям, которые вот-вот потеряют свой бизнес, которые в тревоге, что потеряют работу или не могут найти работу,