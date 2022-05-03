Краткая информация

  • Высшее
  • В браке
  • Корневой консультант, коуч
  • 0 друзей
Наталья Доценко

Указала свой статус: "Корневая терапия это мягкий, психологический метод выхода из сложных ситуаций"

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Наталья Доценко

Заполнила раздел "любимые книги" : "библия"Изменила свое образование на "Высшее"Указала свою профессию - "Корневой консультант, коуч"Изменила семейное положение на "Замужем"

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Наталья Доценко

Антикризисное решение Выполним за 3 месяца цена 90000 ₽ Ассоциация антикризисного решения разработала стратегию как выжить в период кризиса и сохранить свой бизнес. Услуга подойдет людям, которые вот-вот потеряют свой бизнес, которые в тревоге, что потеряют работу или не могут найти работу,

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