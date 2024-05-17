Указала свою профессию - "Психолог"
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Краткая информация
- 03.05.2003, 21 год
- Высшее
- Ничего серьёзного
- Психолог
- 0 друзей
Я вас любил: любовь ещё, быть может, В душе моей угасла не совсем;
Но пусть она вас больше не тревожит;
Я не хочу печалить вас ничем.
Я вас любил безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томим;
Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам Бог любимой быть другим.
А.С Пушкин
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Указала день своего рождения "03.05.2003"Заполнила раздел "любимые книги" : "Мастер и Маргарита"Заполнила раздел "любимая еда" : "Сырники"Заполнила раздел "любимые игры" : "ролевые"Заполнила раздел "любимая музыка" : "Лениград, ,Рок"Заполнила раздел "любимые фильмы" : "Беверли Хилз 90210"Изменила...Далее