Маша Потапова
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Краткая информация

  • 03.05.2003, 21 год
  • Высшее
  • Ничего серьёзного
  • Психолог
  • 0 друзей
Маша Потапова
Я вас любил: любовь ещё, быть может, В душе моей угасла не совсем;
Но пусть она вас больше не тревожит;
Я не хочу печалить вас ничем.
Я вас любил безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томим;
Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам Бог любимой быть другим.

А.С Пушкин
1829
Маша Потапова
Указала день своего рождения "03.05.2003"Заполнила раздел "любимые книги" : "Мастер и Маргарита"Заполнила раздел "любимая еда" : "Сырники"Заполнила раздел "любимые игры" : "ролевые"Заполнила раздел "любимая музыка" : "Лениград, ,Рок"Заполнила раздел "любимые фильмы" : "Беверли Хилз 90210"Изменила
...Далее

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