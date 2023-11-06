Указала свой статус: "Жизнь с чистого листа!"
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Краткая информация
- 15.08.1996, 27 лет
- Высшее
- Всё сложно
- Модель, политолог, фермер
- 0 друзей
Указала день своего рождения "15.08.1996"Заполнила раздел "любимые книги" : "Научная, Техническая, Фантастика, Фэнтез…"Заполнила раздел "любимая еда" : "Дефлопе"Заполнила раздел "любимые игры" : "Жизнь"Заполнила раздел "любимая музыка" : "Рок, Фолк, КлассикаДалее
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