Екатерина Романова
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Краткая информация

  • 15.08.1996, 27 лет
  • Высшее
  • Всё сложно
  • Модель, политолог, фермер
  • 0 друзей
Екатерина Романова
1 д.
Указала день своего рождения "15.08.1996"Заполнила раздел "любимые книги" : "Научная, Техническая, Фантастика, Фэнтез…"Заполнила раздел "любимая еда" : "Дефлопе"Заполнила раздел "любимые игры" : "Жизнь"Заполнила раздел "любимая музыка" : "Рок, Фолк, Классика
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