Указал день своего рождения "30.03.1978"Изменил свое образование на "Среднее"Указал свою профессию - "Механизатор"Изменил семейное положение на "Женат"Далее
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Краткая информация
- 30.03.1978, 45 лет
- Среднее
- В браке
- Механизатор
- 0 друзей