«ПОСЕЙДОН » ПРОТИВ «ХАЙМЕРСА»? версия реакции Кремля на обстрел Киевом Белгородской и Курской областей России. Пентагон объявил о контрактах на производства новейших систем для Киева на годы вперед. Очевидңо, Запад планирует войну на Окраине до последнего окраинца на истощение России, провоцируя