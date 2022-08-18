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Валерий Варламов

«ПОСЕЙДОН » ПРОТИВ «ХАЙМЕРСА»? версия реакции Кремля на обстрел Киевом Белгородской и Курской областей России. Пентагон объявил о контрактах на производства новейших систем для Киева на годы вперед. Очевидңо, Запад планирует войну на Окраине до последнего окраинца на истощение России, провоцируя

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Валерий Варламов

«ГРАЖДАНСКИЙ КОНТРОЛЬ» г. Новая Каховка. СИОНИСТСКИЙ ЛОХОТРОН Могущество сионизма в его несметном долларовом чемодане и печатном станке, посредством которого он покупает правительства, организует кризисы и гражданские войны, морально разлагает народы, содержит банды террористов, развязал обе

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Валерий Варламов

Сборник по зову сердца и устава Валерий Варламов «Гражданский контроль» г. Новая Каховка, 2022 Стихи, посвященные воинам-освободителям 24 02 22. Автор Варламов Валерий Игнатьевич. По зову сердца и Устава Фото автора Новая Каховка Типография ПИЭЛ Об Авторе сборника ПО ЗОВУ СЕРДЦА И УСТАВА: Варламов

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Валерий Варламов

От национализма к нацизму и далее... Идеолог нацизма партайгеноссе Борман, хранитель кассы НСДАП, сбежавший от ареста Нюрнбергским трибуналом ,завещал своим приближенным: Мы возродимся там, где, хоть раз, кто-то воскликнет Хайль! Борман оказался знатоком человеческих душ подстать Достоевскому ,

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