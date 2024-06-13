В вот недавно мне попалась информация о HAVAL DARGO X... Модель выглядит достаточно многообещающей, особенно для любителей активного отдыха и бездорожья. Что меня особенно заинтриговало, так это возможности его полного привода и система управления, адаптированная под различные условия – от снега до

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