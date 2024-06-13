Геннадий
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Краткая информация

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Геннадий
В вот недавно мне попалась информация о HAVAL DARGO X... Модель выглядит достаточно многообещающей, особенно для любителей активного отдыха и бездорожья. Что меня особенно заинтриговало, так это возможности его полного привода и система управления, адаптированная под различные условия – от снега до
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Купить Haval Dargo X у официального дилера Хавейл в Череповце

Геннадий
Приветствую) Я заядлый поклонник кроссоверов. Далее постараюсь анализировать разные модели, рассказывать о их плюсах и минусах, а также делиться своими историями использования. Как-то так...

Картина дня

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