В вот недавно мне попалась информация о HAVAL DARGO X... Модель выглядит достаточно многообещающей, особенно для любителей активного отдыха и бездорожья. Что меня особенно заинтриговало, так это возможности его полного привода и система управления, адаптированная под различные условия – от снега до...Далее
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)