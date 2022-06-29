Умум и Герасим. 1 Бомжеватый мужчина, «Бальзаковского возраста» обитал в пятиэтажке, которая шла под снос. Жил он здесь уже давно, где-то около трех лет, ровно столько лет назад он лишился квартиры, дачи и Круизера. Детей у него не было, ну во всяком случае он о них не знал, а жена ушла сразу, как