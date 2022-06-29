Умум и Герасим. 1 Бомжеватый мужчина, «Бальзаковского возраста» обитал в пятиэтажке, которая шла под снос. Жил он здесь уже давно, где-то около трех лет, ровно столько лет назад он лишился квартиры, дачи и Круизера. Детей у него не было, ну во всяком случае он о них не знал, а жена ушла сразу, как
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Угадай движение нот Посмотри на себя изнутри Капли утренней росы Чернеют с восходом солнца. Взгляд опущенный вниз Бьется сердце не в такт Потеряно все, нет границ Замурованы двери, ничему не рад В восходящем потоке не видно лиц Часовой механизм остановился. Угадай движение нот Посмотри на себя
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Человек с Джанкоя. На самом севере Крыма практически на рубеже с материком расположился теплый, мягкий и уютный город Джанкой. Город на самом деле ничем ни примечательный, в нем нет промышленности, нет культурно-туристического наследия, даже «Байконура» нет, городу всего чуть более ста лет. Но все