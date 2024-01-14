Боже упаси тебя уходить от мужа, терпи И молись, Господь по Своему милосердию поможет вам пережить эту неприятность. Муж твой очень смирился, плачет и просит прощения, ты по заповеди Божьей прости его и никогда не укоряй его и не напоминай ему об этом искушении. Довольно ему стыда и позора, когда

Далее

...