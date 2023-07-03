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Краткая информация
- 10.10.1977, 45 лет
Напомним, что наш бот: https://t.me/ai_nox_bot?start=1284551753
поддерживает стили LoRA, рекомендуем использовать их в своих работах.
LoRA позволяет значительно расширить возможности создания изображений, в частности, можно генерировать персонажей и элементы окружения, которые недоступны в обычныхДалее
Бот со встроенным Chat GPT и нейросетью для создания Stable Diffusion : https://t.me/ai_nox_bot?start=1284551753' target='_blank' rel='nofollow'>https://t.me/ai_nox_bot?start=1284551753
Создавай и публикуй любые изображения в бесплатном боте:
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