РАБОТУ ДЕЛАЮ
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Краткая информация
- 19.10.1972, 51 год
- Всё сложно
- 0 друзей
НИКОГДА НЕ ДЕЛАЙТЕ ЗЛА БЛИЖНЕМУ, БУМЕРАНГ НЕИЗБЕЖЕН 🤔👍
Добавил свой аватар
Указал день своего рождения "19.10.1972"Изменил семейное положение на "Всё сложно"Указал свой статус: "51 ГОД. Г. ХАБАРОВСК. РАБОТАЮ. ПЬЮ ЧАСТО, КУРЮ МНОГО, СВОЕГО ЖИЛЬЯ НЕТ. НО МОГУ ВСЁ. ЗАБЕРИТЕ ДОБРЫЕ ДАМЫ КТО НИБУДЬ К СЕБЕ. 😪👍"
Изменил свое фото обложки