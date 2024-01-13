Указал день своего рождения "19.10.1972"Изменил семейное положение на "Всё сложно"Указал свой статус: "51 ГОД. Г. ХАБАРОВСК. РАБОТАЮ. ПЬЮ ЧАСТО, КУРЮ МНОГО, СВОЕГО ЖИЛЬЯ НЕТ. НО МОГУ ВСЁ. ЗАБЕРИТЕ ДОБРЫЕ ДАМЫ КТО НИБУДЬ К СЕБЕ. 😪👍"