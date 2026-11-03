Диван в открытой гостиной: проверка посадки, проходов и вида за спинкой В открытой гостиной диван может разделять зоны без стены. Тогда он становится видимым с нескольких сторон, а маршруты проходят рядом со спинкой и боковыми частями. Выбор модели лучше связывать с планировкой, а не только с ... Далее