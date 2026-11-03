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Краткая информация

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Виктор
Зелёная кухня: что обсудить после выбора цвета фасадов Цвет согласован — проект ещё нет
В портфолио Марты Кулагиной есть кухня с приглушёнными зелёными фасадами, тёмным фартуком и светлой рабочей линией. Общий вид показывает соседнюю обеденную группу, а близкий — кухонный блок. По этой паре... Далее

Розетки и выводы на кухне: как согласовать с мебелью и техникой | RemBrand

Виктор
Шкаф рядом с кроватью: что проверить помимо цвета фасадов Спокойный фасад — только начало
В этом проектном примере светлая кровать соседствует с крупным шкафом. У фасадов заметны длинные тёмные ручки; рядом показаны тумба и подвесной светильник. При первом взгляде внимание привлекает единая... Далее

Как встроить хранение в планировку квартиры | RemBrand

Виктор
Кондиционер в спальне: как согласовать оборудование с мебелью и шторами Внутренний блок кондиционера становится частью видимой стены. Его положение связано с кроватью, шторами, шкафами и декоративными элементами. Поэтому оборудование стоит обсуждать одновременно с интерьером, опираясь на... Далее

Как составить бриф на дизайн-проект | RemBrand

Виктор
Тёмный санузел: как сохранить читаемую композицию В тёмном санузле контраст может строиться на небольшом числе светлых элементов: раковине, зеркале, рисунке отделки и направленном свете. Если эти элементы распределены случайно, комната выглядит менее собранной. Поэтому обсуждать нужно всю... Далее

Как согласовать материалы и хранение в санузле | RemBrand

Виктор
Диван в открытой гостиной: проверка посадки, проходов и вида за спинкой В открытой гостиной диван может разделять зоны без стены. Тогда он становится видимым с нескольких сторон, а маршруты проходят рядом со спинкой и боковыми частями. Выбор модели лучше связывать с планировкой, а не только с... Далее

Ошибки планировки квартиры: что проверить заранее | RemBrand