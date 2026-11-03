Зелёная кухня: что обсудить после выбора цвета фасадов Цвет согласован — проект ещё нет
В портфолио Марты Кулагиной есть кухня с приглушёнными зелёными фасадами, тёмным фартуком и светлой рабочей линией. Общий вид показывает соседнюю обеденную группу, а близкий — кухонный блок. По этой паре... Далее
В портфолио Марты Кулагиной есть кухня с приглушёнными зелёными фасадами, тёмным фартуком и светлой рабочей линией. Общий вид показывает соседнюю обеденную группу, а близкий — кухонный блок. По этой паре... Далее