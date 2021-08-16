Указал день своего рождения "01.01.1988"Изменил свое образование на "Высшее"Указал свою профессию - "интернет магазин"Изменил семейное положение на "Не женат"Изменил свою фамилию на "ru"
Краткая информация
- 01.01.1988, 33 года
- Высшее
- Ничего серьёзного
- интернет магазин
- 0 друзей
Читать далее
KALOMBO - универсальный интернет-магазин, предлагающий широкий, постоянно растущий ассортимент товаров для всей семьи. У нас вы найдете более сотни тысяч товаров в разделах: дом и дача, мебель, электроника, одежда и обувь, зоотовары, продукты питания, автомобильные, детские и спортивные товары по