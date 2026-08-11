Где купить мальтипу в Москве с документами и ветеринарным паспортом? Выбор мальтипу — это решение, которое требует времени и внимания. Собака будет жить рядом с хозяином много лет, поэтому важно заранее позаботиться о ее здоровье и правильном происхождении. Питомник играет в этом процессе большую ... Далее