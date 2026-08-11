Где купить мальтипу в Москве с документами и ветеринарным паспортом? Выбор мальтипу — это решение, которое требует времени и внимания. Собака будет жить рядом с хозяином много лет, поэтому важно заранее позаботиться о ее здоровье и правильном происхождении. Питомник играет в этом процессе большую... Далее
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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От доступа к информации к управлению знаниями, зачем медицине нужна экосистема. На протяжении столетий медицинская библиотека была символом накопленного опыта. Ее ценность определялась количеством книг, редких изданий и научных журналов. Позже главным показателем стала доступность информации:... Далее