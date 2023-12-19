Указал день своего рождения "20.01.1994"Изменил свое образование на "Высшее"Указал свою профессию - "учитель информатики и программирования"Изменил семейное положение на "Женат"Указал свой псевдоним - "RedGeek"Далее
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Краткая информация
- 20.01.1994, 29 лет
- Высшее
- В браке
- учитель информатики и программирования
- 0 друзей