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Краткая информация
- 06.06.1986, 35 лет
- Высшее
- В браке
- Люблю отдыхать вечером у костра и для этого обустроил у себя на участке полноценную костровую зону, где установлена чугунная костровая чаша, практичная костровая мебель, удобная дровница с дровоколом. Приобрел все необходимое на сайте московского интернет магазина товаров для костровых зон «У Костра», который специализируется на продаже костровых чаш, очагах для костра и комплектующих к ним аксессуаров.
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Указал день своего рождения "06.06.1986"Изменил свое образование на "Высшее"Указал свою профессию - "Люблю отдыхать вечером у костра и для эт…"Изменил семейное положение на "Женат"Указал свой статус: