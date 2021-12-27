Краткая информация

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  • Филолог. Философ. Религиовед.
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Shakti_Das

Изменил раздел "любимая еда" : "Сладкое и острое,молочные продукты,Овощи…"Изменил раздел "любимые игры" : "Мир варкрафта,Линейдж,Революция"Изменил раздел "любимая музыка" : "Классика, Рок,Метал,Кантри"

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Shakti_Das

Заполнил раздел "любимые книги" : "Веды, тантры,Упанишады,Античная литерату…"Заполнил раздел "любимая еда" : "Сладкое и острое"Заполнил раздел "любимые игры" : "Мир варкрафта,Линейдж"Заполнил раздел "любимая музыка" : "Классика, Рок,Метал"Заполнил раздел "любимые фильмы"

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Shakti_Das

Великая Богиня Афина в античной философии Согласно стоическому учению, бог зовется и Афиной, поскольку его ведущее начало простирается по эфиру. Стоик Диоген Вавилонский написал сочинение «Об Афине», где относил её рождение к области естествознания. Стоики называли Луну Артемидой, Афиной и иными

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