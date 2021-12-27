Великая Богиня Афина в античной философии Согласно стоическому учению, бог зовется и Афиной, поскольку его ведущее начало простирается по эфиру. Стоик Диоген Вавилонский написал сочинение «Об Афине», где относил её рождение к области естествознания. Стоики называли Луну Артемидой, Афиной и иными