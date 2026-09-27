Обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) — это не просто привычка перепроверять утюг или мыть руки. Это состояние, при котором навязчивые мысли и действия отнимают часы, вызывают сильную тревогу и мешают жить. В клинике Benedict, специализирующейся на доказательной психиатрии и психотерапии, ... Далее