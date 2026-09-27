Обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) — это не просто привычка перепроверять утюг или мыть руки. Это состояние, при котором навязчивые мысли и действия отнимают часы, вызывают сильную тревогу и мешают жить. В клинике Benedict, специализирующейся на доказательной психиатрии и психотерапии,... Далее
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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Алкогольная зависимость — это не слабость воли, а заболевание, которое требует профессиональной медицинской помощи. В клинике Benedict, расположенной в центре Москвы на улице Земляной Вал, ведут приём врачи-психиатры, наркологи и психиатры-наркологи, специализирующиеся на диагностике и Лечение... Далее
Эмоциональное выгорание — это не просто усталость, а состояние физического и эмоционального истощения, которое развивается при длительном стрессе без возможности восстановления. Человек может замечать постоянную утомляемость, раздражительность, апатию, снижение интереса к работе и жизни, нарушения... Далее