Изменил семейное положение на "Не женат"
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Краткая информация
- 17.11.1965, 58 лет
- Неоконченное высшее
- Ничего серьёзного
- инженер-электроник
- 0 друзей
Добавил свое фото обложки
Добавил свой аватар
Указал день своего рождения "17.11.1965"Изменил свое образование на "Неоконченное высшее"Указал свою профессию - "инженер-электроник"Указал свой статус: "и это пройдёт"Указал свой псевдоним - "Astro_Filosof"
С годовщиной первого посещения человеком орбиты Земли!