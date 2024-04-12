Astro Filosof
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Краткая информация

  • 17.11.1965, 58 лет
  • Неоконченное высшее
  • Ничего серьёзного
  • инженер-электроник
  • 0 друзей
Astro Filosof
Изменил семейное положение на "Не женат"
Astro Filosof
Указал день своего рождения "17.11.1965"Изменил свое образование на "Неоконченное высшее"Указал свою профессию - "инженер-электроник"Указал свой статус: "и это пройдёт"Указал свой псевдоним - "Astro_Filosof"
Astro Filosof
С годовщиной первого посещения человеком орбиты Земли!

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