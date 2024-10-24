Погода теплая, но дождь. Вчерашние фото, наша улица вечером.
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Краткая информация
- Есть пара
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Добавила свое фото обложки
Изменила семейное положение на "Есть парень"Указала свой статус: "Пенсионерка, не работаю. Живу в селе, хотя 100%городской житель. Очень люблю вязать крючком. Есть огородик, 1 сотка. Дома живет кошка породы мейн- кун - Амелия."
Добрый день, дорогие друзья!
Осенью и зимой хочется вязать!
Мое хобби - вязание крючком. Купила на Озоне ниточки, вяжу тунику крючком. Узор - сетка. Вот моя работа.