Светлана Галкина
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Краткая информация

  • Есть пара
  • 0 друзей
Светлана Галкина
Изменила семейное положение на "Есть парень"Указала свой статус: "Пенсионерка, не работаю. Живу в селе, хотя 100%городской житель. Очень люблю вязать крючком. Есть огородик, 1 сотка. Дома живет кошка породы мейн- кун - Амелия."
Светлана Галкина
Добрый день, дорогие друзья!
Осенью и зимой хочется вязать!

Мое хобби - вязание крючком. Купила на Озоне ниточки, вяжу тунику крючком. Узор - сетка. Вот моя работа.

Картина дня

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