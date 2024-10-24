Изменила семейное положение на "Есть парень"Указала свой статус: "Пенсионерка, не работаю. Живу в селе, хотя 100%городской житель. Очень люблю вязать крючком. Есть огородик, 1 сотка. Дома живет кошка породы мейн- кун - Амелия."