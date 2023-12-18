Указал день своего рождения "19.10.2005"Изменил свое образование на "Студент"Изменил семейное положение на "Не женат"Указал свой псевдоним - "BoFaLoF"Далее
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Краткая информация
- 19.10.2005, 18 лет
- Студент
- Ничего серьёзного
- 0 друзей