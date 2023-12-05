Вы можете огласить весь беспредел,в СМИ, что твориться в Новокузнецке?Поднимется шумиха и судья побоится грабить.Чиновники среднего уровня,дискредитируют президента,ведут дело- по гражданскому делу. В производстве Хостинского районного суда г. Сочи находится гражданское ДЕЛО № 2-2314/2023 от

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