Вы решили купить квартиру, но не знаете, с чего начать? 🤔 Знакомые советуют нанять риелтора, но вы не хотите переплачивать за услуги посредника... 💭 ДАВАЙТЕ РАЗБЕРЁМСЯ! Нужен ли риелтор, если покупаешь «вторичку»? Во многом Ваша тактика зависит от того, какую вы хотите купить квартиру — «вторичку»