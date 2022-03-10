Краткая информация

  • Агентство недвижимости
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Перспектива24Орск

Вы намерены купить квартиру в Москве, но не можете приехать в столицу на длительный срок ❓ "Перспектива24" предлагает услугу - «дистанционный» подбор недвижимости. А именно: ✅ оперативно обеспечим Вас необходимой информацией о наличии и стоимости требуемого Вам жилья ✅ предоставим Вам развернутую

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Перспектива24Орск

Вы решили купить квартиру, но не знаете, с чего начать? 🤔 Знакомые советуют нанять риелтора, но вы не хотите переплачивать за услуги посредника... 💭 ДАВАЙТЕ РАЗБЕРЁМСЯ! Нужен ли риелтор, если покупаешь «вторичку»? Во многом Ваша тактика зависит от того, какую вы хотите купить квартиру — «вторичку»

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Перспектива24Орск

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Перспектива24Орск

Недвижимость

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