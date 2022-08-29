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Краткая информация
- 07.01.1987, 35 лет
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⇆ Крупнейшие Города / Агломерации / Метроплексы Мира (2022).Часть II 86)Суй Вэн Ти́(Китай) 5.103 Метро 87)Аккра(Гана) 5,074 Млн. 88)Ка-бэ́лль(Пуштуны) 5,062 Млн. 89)Милан 4,994 Столица Высокой Моды Со Всеми Возможными Утехами Мира 90)Аомынь 4,964 Млн.Метро 91)Плебей(Китай) 4,917 Млн. 92)Лакх(Индия)
Крупнейшие Города / Агломерации / Метроплексы Мира (2022) I: 1)Токио-Йокогама 39,105 Миллионов Душ (Население Метроплекса Токайдо 100 Миллионов Жителей Поскольку Действительно Люди На Синкансене Легко Добираютца За Час До Работы И Могут Из Осаки Или Нагои Легко Доехать На Поезде На Работу В Токио
Указал день своего рождения "07.01.1987"Заполнил раздел "любимые книги" : "Библия / Евангелие,Ночь Перед Рождеством…"Заполнил раздел "любимая еда" : "Сразу Скажу Что Дабы Вкушать Любимое В П…"Заполнил раздел "любимые игры" : "Футбол,Рыбалка На Удочку,Nitro (WCW),Кар…