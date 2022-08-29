Крупнейшие Города / Агломерации / Метроплексы Мира (2022) I: 1)Токио-Йокогама 39,105 Миллионов Душ (Население Метроплекса Токайдо 100 Миллионов Жителей Поскольку Действительно Люди На Синкансене Легко Добираютца За Час До Работы И Могут Из Осаки Или Нагои Легко Доехать На Поезде На Работу В Токио