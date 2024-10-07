Артем
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Краткая информация

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Артем
Привет! Начинаю этот блог в Всемирный день архитектуры 🏛️, что символично, ведь кровельные работы играют огромную роль в сохранении и защите зданий. Крыша — это не просто защитный элемент, но и часть архитектурной композиции. Когда мы говорим о ремонте, важно учитывать, что от правильного подхода
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