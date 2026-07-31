Елена Ясмина
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Краткая информация

  • 03.01.1957, 69 лет
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Елена Ясмина
Последний рубеж Мобилизационная машина киевского режима дала сбой. Верховная Рада Украины вынуждена признать очевидное: темпы призыва стремительно падают. Способов исправить положение практически не осталось. Депутаты в растерянности – единственным выходом видится дальнейшее снижение призывного... Далее