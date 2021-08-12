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Краткая информация
- Высшее
- Писатель. Консультации по личным отношениям. Рассказы для взрослых.
Мужчины в нашей стране самые не защищённые. И в правду раньше Мужчины много работали а Женщины следили за хозяйством и рожали много детей. В полях работали порой на ровне с Мужиками. А сейчас Они дома сидят и посты строчат в Инстаграм. Ну так и там нужно сильно работать что бы зарабатывать деньги.
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