Мужчины в нашей стране самые не защищённые. И в правду раньше Мужчины много работали а Женщины следили за хозяйством и рожали много детей. В полях работали порой на ровне с Мужиками. А сейчас Они дома сидят и посты строчат в Инстаграм. Ну так и там нужно сильно работать что бы зарабатывать деньги.