Что наследник SSвского генерала, очко заиграло? По рыночным ценам фашистам и Меркелихе пора нижнюю женскую часть тела морозить! Только так я вам упырям хочу сделать за то что родился в землянке моего до основания разрушенного города на реке Ловать. Я брезговал изучать ваш язык, я мщу вам ха моих
Краткая информация
- 0 друзей
Курс рубля падает до исторических минимумов Немедленно арестовать Набиулину, А Глазьева Сергее назначить Председателем Правительства России! Налоговик, к стати немедленно приостановить деятельность Кудрина и его ведомства, штатной Государственной Думы в части депутатов,
Трампик, старичок ты такая же террористическая особь как все ваши предводители банд Европы к вам приплывшие! Ты отвечаешь головой за резервации местного, простого народа северной части Америки! Вы подлежите уничтожению за фашизм на Дальнем Востоке России в 1919 году. Вы родии SS с Гитлером! Про
Пора настала! Пошлем мы террористическому СЩАа ракушку нашу булаву на Капитолийский их Конгресс и дом тот белый в пыль в добавок с дислокациями их пусковыми в ряд с королевским и Британским! Рабовладельцам и бандитам то требуется! Шар земной от пакости прибрать!
Нет не туалеты ждут отбросы там , а с Европой их Ла манш должен принять! Особенно это касается Англии, не добитых фашисто Германии и Фрации со шляхтаю и чванливыми Прибалтами! Ждите расплаты "рыцари" вы шляпно - грязные!