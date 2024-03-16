Артем Вялоухов
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Краткая информация

  • 01.02.1980, 44 года
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Артем Вялоухов
Жидкая резина для металла - это готовый к использованию или двухкомпонентный состав, предназначенный для гидроизоляции металлических конструкций - https://liquidshell.ru/dlya-met Он обладает высокой адгезией к различным поверхностям, включая алюминиевые и оцинкованные. Формулы на основе
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