Жидкая резина для металла - это готовый к использованию или двухкомпонентный состав, предназначенный для гидроизоляции металлических конструкций - https://liquidshell.ru/dlya-met Он обладает высокой адгезией к различным поверхностям, включая алюминиевые и оцинкованные. Формулы на основе...Далее
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- 01.02.1980, 44 года
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