Реалистичные куклы Алёны Абрамовой Алена Абрамова с детства интересуется этнографией, что сказалось на стиле ее работ. Мастерице потрясающе удаются наряды с народными мотивами — я не могу отвести от них взгляд.
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Магическая красота. Пастели Веры Кавуры
В чем секрет пастелей Веры Кавуры? Почему они так привлекают? Давайте разберемся вместе. Ведь не просто так на ее аккаунт в Инстаграм подписано 83 тысячи человек, а ее пастели с изображением цветов шлют близким людям.
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