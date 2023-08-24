Магическая красота. Пастели Веры Кавуры

В чем секрет пастелей Веры Кавуры? Почему они так привлекают? Давайте разберемся вместе. Ведь не просто так на ее аккаунт в Инстаграм подписано 83 тысячи человек, а ее пастели с изображением цветов шлют близким людям.