Краткая информация

  • 0 друзей
Елена
7 мин.

Реалистичные куклы Алёны Абрамовой Алена Абрамова с детства интересуется этнографией, что сказалось на стиле ее работ. Мастерице потрясающе удаются наряды с народными мотивами — я не могу отвести от них взгляд.

Реалистичные куклы Алёны Абрамовой • Творческий уголок

Елена
1 ч.

Магическая красота. Пастели Веры Кавуры

В чем секрет пастелей Веры Кавуры? Почему они так привлекают? Давайте разберемся вместе. Ведь не просто так на ее аккаунт в Инстаграм подписано 83 тысячи человек, а ее пастели с изображением цветов шлют близким людям.

tvorchestvops.ru

Магическая красота. Пастели Веры Кавуры • Творческий уголок

Картина дня

наверх