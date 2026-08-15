Эта группа для тех , кто нацелен на свое физическое интеллектуальное , психическое и духовное развитие..Нам предстоит получить много знаний , выполнять практики ..Все это претворить с в свою жизнь.. Это большой труд..И необходима мотивация ...

Если у вас есть мотивация , значит вы всего

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