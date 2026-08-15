Николай Кубанский
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Краткая информация

  • 04.11.1953, 72 года
  • 1 друг
Николай Кубанский
Взято с сайта Герметической школы "" Герметизм 21 век "". Айванхов — Роль женщины в новой культуре. Импровизированная лекция. Библия повествует, что у царя Соломона было семьсот жен и триста наложниц… В общем, неизвестно, что он делал со всеми этими женщинами, но думают, что это было для его... Далее
Николай Кубанский
Герметическая школа проводит семинар в горах Северного Кавказа . Тема семинара —Переход на энергетическое питание .. Питание мыслью , вкусом . запахом , звуком , движением. Как накормить тысячу страждущих одной булкой хлеба. Не нужно ничего додумывать и фантазировать. На планете Земля лишь один... Далее

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Николай Кубанский
Эта группа для тех , кто нацелен на свое физическое интеллектуальное , психическое и духовное развитие..Нам предстоит получить много знаний , выполнять практики ..Все это претворить с в свою жизнь.. Это большой труд..И необходима мотивация ... Если у вас есть мотивация , значит вы всего... Далее

Группа Развитие возможностей мозга . в ОК! Вступай, читай, общайся в ОК (Одноклассники)!

Николай Кубанский
Эта группа для тех , кто нацелен на свое физическое интеллектуальное , психическое и духовное развитие..Нам предстоит получить много знаний , выполнять практики ..Все это претворить с в свою жизнь.. Это большой труд..И необходима мотивация ... Если у вас есть мотивация , значит вы всего... Далее
Николай Кубанский
Группа Развития мозга --это группа Духовного братства..Создана по принципу --Один за всех и все за одного.....Напоминаю , что есть физическое родство а есть Духовное ..И Духовное важнее , потому , что оно не временное --ОНО ВЕЧНОЕ. Родство от слова Род ..Это Небесный Род , а есть и земное Родство... Далее