Краткая информация

  • 27.08.2000, 21 год
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Артур Князев

Я создал картину на основе цветовой мандалы лотос спокойствия а в центре печать лазурита. Вызывает спокойствие улучшает связь с сущностью человека.

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Артур Князев

Изменил свой статус: "Я экстрасенс целитель. Лечу при помощи абстрактных картин, рецептов, заговоров. Бесплатно"

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Артур Князев

Указал день своего рождения "27.08.2000"Указал свой статус: "Я экстрасенс целитель нахожусь на этапе обучения для вас это означает что помощь бесплатная"

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