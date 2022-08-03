Я создал картину на основе цветовой мандалы лотос спокойствия а в центре печать лазурита. Вызывает спокойствие улучшает связь с сущностью человека.
Краткая информация
- 27.08.2000, 21 год
- 0 друзей
Изменил свой статус: "Я экстрасенс целитель. Лечу при помощи абстрактных картин, рецептов, заговоров. Бесплатно"
Изменил свое имя на "Артур"
Указал день своего рождения "27.08.2000"Указал свой статус: "Я экстрасенс целитель нахожусь на этапе обучения для вас это означает что помощь бесплатная"
Добавил свое фото обложки