Если подойти к стойке записи к врачам в поликлинике, то в разделе «Выписанные препараты» (точно не помню, как он называется) все выписанные в ПНД препараты - видны. Это меня насторожило. Пошёл к терапевту, а она вдруг и говорит: «А как вы переносите нейролептики?» Я сделал вид, что не понял, а она

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