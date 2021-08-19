Опасные для жизни атомные сделки Украины И смешно, и страшно. В 35-ю годовщину со дня аварии на Чернобыльской АЭС президент Украины и глава МАГАТЭ обсуждали вопросы развития атомной энергетики в Украине, использования новейших ядерных реакторов и опасной ситуации с шахтами на Донетчине. Зеленский