Обновил день своего рождения на "21.04.1979"
Краткая информация
- 21.04.1979, 42 года
- 0 друзей
Читать далее
Опасные для жизни атомные сделки Украины И смешно, и страшно. В 35-ю годовщину со дня аварии на Чернобыльской АЭС президент Украины и глава МАГАТЭ обсуждали вопросы развития атомной энергетики в Украине, использования новейших ядерных реакторов и опасной ситуации с шахтами на Донетчине. Зеленский
Добавил свой аватар
Указал день своего рождения "21.04.1989"Указал свою фамилию - "Громов"Изменил свое имя на "Алексей"Указал свой псевдоним - "allgromoff"