Жены участников Сво, нервная система,как изменилась у ваших мужей отношение к вам и к детям, желеют ли что поехали, хотят ли обратно. Вообще расскажем друг другу все что вас беспокоит и нет и вообще как вы относитесь к тому что они поехали воевать.