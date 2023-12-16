Жены участников Сво, нервная система,как изменилась у ваших мужей отношение к вам и к детям, желеют ли что поехали, хотят ли обратно. Вообще расскажем друг другу все что вас беспокоит и нет и вообще как вы относитесь к тому что они поехали воевать.
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