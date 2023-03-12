Нумизматика: 5 рублей из серии «Освобождённые столицы». Минск

«70-летие Победы» – самая известная юбилейная серия, посвященная Великой Отечественной войне. Ее выпуск был приурочен к 70-летнему юбилею победы над фашистскими захватчиками. Чеканка монет началась в 2014 году и завершилась в 2016 году.

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