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Обзор горнолыжных курортов России
Горнолыжные курорты России предлагают чистый снег, солнечные дни и потрясающие виды с гор. Вечером — отдых в спа и apres ski. Рассмотрим ключевые курорты: Алтай, Шерегеш, Катунь, Кувандык, Архыз и Эльбрус.
Если вы ищете новые зимние впечатления помимо курортов...Далее