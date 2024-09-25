Айрат Даллас
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Краткая информация

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Айрат Даллас
Обзор горнолыжных курортов России
Горнолыжные курорты России предлагают чистый снег, солнечные дни и потрясающие виды с гор. Вечером — отдых в спа и apres ski. Рассмотрим ключевые курорты: Алтай, Шерегеш, Катунь, Кувандык, Архыз и Эльбрус.

Если вы ищете новые зимние впечатления помимо курортов
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