День 38. ▲ 03.07.2021 Вторник Черный Феникс - День возрождения в национальном самосознаниинарода, когда народ стремится к спокойной мирной жизни. В этот день проявляетсяконфликт между ветвями власти и народом. В этот день народная сила возрождается,как Феникс из пепла. В день Черного Феникса
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АСТРОПРОГНОЗ«Ведающий» с 23 июня по 1 июля 2021 День 33. ▲ 28.06.2021 Шестица Лунный Странник - День, в который начинается яркое развитиетайных оккультных учений; поголовное увлечение мистицизмом, ибо Луна определяетрелигиозность и мистичность. Этот день также приносит небывалый рассвет науки
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АСТРОПРОГНОЗ«ВЕДАЮЩИЙ» с 14.06 по 22 июня 2021 День21. ▲ 16.06.2021 Третейник Красный Свиток -День хаоса и разброда в умах; день, когда очень ярко проявляют себя, обществачерного мистицизма, которые практикует кровавые ритуалы, вплоть до человеческихжертвоприношений. В этот день в мире проливается