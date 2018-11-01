День 38. ▲ 03.07.2021 Вторник Черный Феникс - День возрождения в национальном самосознаниинарода, когда народ стремится к спокойной мирной жизни. В этот день проявляетсяконфликт между ветвями власти и народом. В этот день народная сила возрождается,как Феникс из пепла. В день Черного Феникса