Всё для фронта, иначе для всех будет только хуже, если Россию победят США, Англия, Евросоюз и НАТО, нужно давно всем понять, что когда на твою родину навалились враги, чтобы её уничтожить, то тут не до личного комфорта и тем более не до личного обогащения! Главные бандиты и преступники в мире — это... Далее
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- 16.03.1956, 70 лет
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