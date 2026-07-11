Сергей Бронштейн
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Краткая информация

  • 16.03.1956, 70 лет
  • 0 друзей
Сергей Бронштейн
Всё для фронта, иначе для всех будет только хуже, если Россию победят США, Англия, Евросоюз и НАТО, нужно давно всем понять, что когда на твою родину навалились враги, чтобы её уничтожить, то тут не до личного комфорта и тем более не до личного обогащения! Главные бандиты и преступники в мире — это... Далее