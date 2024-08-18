Алексей Рыбин
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Краткая информация

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Алексей Рыбин
Играем в игру "Битва за территории " в Яндексе. Проходим 1 уровень.
Алексей Рыбин
ТОП 2 интересных советских вещей и предметов,про которые знают не все.
1.Орешница

Довольно интересная советская вещица,предназначенная для готовки вкусной сладости - Орешки со сгущёнкой.Принцип готовки очень прост: Сделать тесто (как оно готовится все уже знают), обмазать подсолнечным маслом
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