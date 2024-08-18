ТОП 2 интересных советских вещей и предметов,про которые знают не все.

1.Орешница





Довольно интересная советская вещица,предназначенная для готовки вкусной сладости - Орешки со сгущёнкой.Принцип готовки очень прост: Сделать тесто (как оно готовится все уже знают), обмазать подсолнечным маслом