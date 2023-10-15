Ольга Тычкина
СтенаПубликацииФотоВидеоКомментарииПрофильДрузьяСайты
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Краткая информация

  • 15.10.1996, 27 лет
  • В браке
  • 0 друзей
Ольга Тычкина
14 ч.
Износостойкая #пулестойкая #броня #С-500 по ТУ 18101–2017 года идет на #бронеавтомобили, бронирование авто, #тир, как #защита, #пластины на #бронежилет
Конкурент
#Нardox варится с нагревом, #износостойкая #броня С-500 сваривается без нагрева.
#Hardox500 теряет абразивную стойкость при
Далее
Ольга Тычкина
14 ч.
Изменила семейное положение на "Замужем"Изменила свой статус: "Пулестойкие износостойкие высокопрочные стали. От производителя. ООО "АрсеналДеталь www.irontub.ru телефон +79022740664 почта arsenal-detal@list.ru"
Далее
Ольга Тычкина
14 ч.
Изменила семейное положение на "Замужем"Изменила свой статус: "Пулестойкие износостойкие высокопрочные стали. От производителя. ООО "АрсеналДеталь www.irontub.ru телефон +79022740664 почта arsenal-detal@list.ru"
Далее

Картина дня

наверх