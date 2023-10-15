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Краткая информация
- 15.10.1996, 27 лет
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Износостойкая #пулестойкая #броня #С-500 по ТУ 18101–2017 года идет на #бронеавтомобили, бронирование авто, #тир, как #защита, #пластины на #бронежилет
Конкурент
#Нardox варится с нагревом, #износостойкая #броня С-500 сваривается без нагрева.
#Hardox500 теряет абразивную стойкость приДалее
Бери! Стоять будет долго.
Не пожалеешь.
#Иноса нет.
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Впрочем ИИ (Искусственный интеллект) дает лишь #рекомендации.Далее
Изменила семейное положение на "Замужем"Изменила свой статус: "Пулестойкие износостойкие высокопрочные стали. От производителя. ООО "АрсеналДеталь www.irontub.ru телефон +79022740664 почта arsenal-detal@list.ru"Далее
Изменила семейное положение на "Замужем"Изменила свой статус: "Пулестойкие износостойкие высокопрочные стали. От производителя. ООО "АрсеналДеталь www.irontub.ru телефон +79022740664 почта arsenal-detal@list.ru"Далее