Всем здравствуйте, ничего не знаю про эту социальную сеть, но у меня есть потребность вести блог, а в других местах не предоставляется возможности. Итак, я человек довольно простой, но вместе с тем сложно скроен, зачастую эмоционален, а порой наоборот через чур рассудителен. Увлекаюсь музыкой,...Далее
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Краткая информация
- 25.10.1997, 26 лет
- Специальное
- Ничего серьёзного
- Эзотерик
- 0 друзей
Указал день своего рождения "25.10.1997"Заполнил раздел "любимые книги" : "Биоцентризм, Кибалион, Дно разума, Хищны…"Заполнил раздел "любимая еда" : "Лазанья, Пицца, Роллы"Заполнил раздел "любимые игры" : "Fallout: New Vegas, Far Cry 3"Заполнил раздел "любимая музыка" : "The Glitch Mob, Hollywood...Далее