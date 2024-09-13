Илья Аносов
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Краткая информация

  • 25.10.1997, 26 лет
  • Специальное
  • Ничего серьёзного
  • Эзотерик
  • 0 друзей
Илья Аносов
Всем здравствуйте, ничего не знаю про эту социальную сеть, но у меня есть потребность вести блог, а в других местах не предоставляется возможности. Итак, я человек довольно простой, но вместе с тем сложно скроен, зачастую эмоционален, а порой наоборот через чур рассудителен. Увлекаюсь музыкой,
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Илья Аносов
Указал день своего рождения "25.10.1997"Заполнил раздел "любимые книги" : "Биоцентризм, Кибалион, Дно разума, Хищны…"Заполнил раздел "любимая еда" : "Лазанья, Пицца, Роллы"Заполнил раздел "любимые игры" : "Fallout: New Vegas, Far Cry 3"Заполнил раздел "любимая музыка" : "The Glitch Mob, Hollywood
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