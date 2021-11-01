Правительство Москвы отказывает в помощи ветерану ВОВ и закрывает глаза на коррупционные действия отдельных чиновников, которые уже «берега попутали» и остановить их правительство Москвы не торопится. Я, дочь и доверенное лицо моей мамы, ветерана Великой Отечественной войны, Коневой Марии