У меня для вас необычная история, свидетелем которой мне удалось стать.

Когда-то в маленьком городке по имени Болтовня, на окраине стоял старый, но верный прицеп контейнеровоз. Его звали Билли Болт. Билли был чуть-чуть необычным прицепом, потому что у него была привычка подпевать всему, что он

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