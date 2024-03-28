Дима Фигуров
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Краткая информация

  • 01.12.1990, 33 года
  • слесарь-механик
  • 0 друзей
Дима Фигуров
У меня для вас необычная история, свидетелем которой мне удалось стать.
Когда-то в маленьком городке по имени Болтовня, на окраине стоял старый, но верный прицеп контейнеровоз. Его звали Билли Болт. Билли был чуть-чуть необычным прицепом, потому что у него была привычка подпевать всему, что он
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Дима Фигуров
Указал день своего рождения "01.12.1990"Указал свою профессию - "слесарь-механик"Указал свою фамилию - "Фигуров"Изменил свое имя на "Дима"Указал свой псевдоним - "Dimo"

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