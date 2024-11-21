Если честно - я удивлена. Даже очень удивлена. Я раньше видела Затулина в разных политических телепроектах, и его речи местами мне были даже симпатичны.
Защитник мигрантов Константин Затулин
Комментарии
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ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
И возник у меня вопрос, на который не нашел ответа, где и как бы не искал - ЧТО ПОЛЕЗНОЕ СДЕЛАЛ ДЛЯ СТРАНЫ ЭТОТ "депутат"???? Может кто-то знает? Буду благодарен тому , кто поделится ))))
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9 час.
ШКИПЕР
А не пора этого ветерана ГД отправить на отдых , пожизненно ?
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8 час.
Владимир Байков
Погоняло у него в госдуме ЗАТУЛЛО. Почему то обижается когда его так называют.
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39 мин.
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