Не было печали, так наводнения накачали. В Казахстане сильный паводок, от затопления населённых пунктов спасаются тем, что сбрасывают воду из водохранилищ на Иртыше, которая волной идёт в сторону России, устраивая паводки и в Казахстане, и в России.
Россия, берегись: наместница Аллаха из Казахстана поставила ультиматум Путину
Комментарии
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Natalia Ivanova
"всех живущих у нас русских переселяйте на свою родину Россию"- да нет - всех живущих в казахстане и в России казахов ВСЕХ обратно к верблюжьим колючкам рядом с засраной юртой.
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34 мин.
Сергей Андросов
Киргизии тоже не было. Она появилась в 1924 году после упразднения Казакской АССР, по договору, а в 1936 году в результате разделения Киргизской ССР, опять же по договору появилась Казахская ССР. Денонсировать эти два договора и не станет ни киргизов, ни казахов
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24 мин.
СА
Сергей Андросов
Клоун, историю ты учи! Если по степи болталось несколько казахов, это не значит, что они там жили. На северном Казахстане жили Южноуральские казаки и это исконно русские земли. Кто казахам государственность дал? А так бы они до сих пор срать за юрту ходили и жопу лопухом вытирали. Цыгане везде живут и что, цыганостан создавать вместо России?
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19 мин.
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