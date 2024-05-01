Россия, берегись: наместница Аллаха из Казахстана поставила ультиматум Путину

Natalia Ivanova "всех живущих у нас русских переселяйте на свою родину Россию"- да нет - всех живущих в казахстане и в России казахов ВСЕХ обратно к верблюжьим колючкам рядом с засраной юртой.

Сергей Андросов Киргизии тоже не было. Она появилась в 1924 году после упразднения Казакской АССР, по договору, а в 1936 году в результате разделения Киргизской ССР, опять же по договору появилась Казахская ССР. Денонсировать эти два договора и не станет ни киргизов, ни казахов