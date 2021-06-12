В ТВВИКУ парк учебной и специализированой техники на 98% состоит из новых и модернизированных образцов

Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова (ТВВИКУ) осуществляет подготовку офицеров для инженерных войск ВС РФ на современных образцах военной и специальной техники.
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