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В ТВВИКУ парк учебной и специализированой техники на 98% состоит из новых и модернизированных образцов

В ТВВИКУ парк учебной и специализированой техники на 98% состоит из новых и модернизированных образцов

Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова (ТВВИКУ) осуществляет подготовку офицеров для инженерных войск ВС РФ на современных образцах военной и специальной техники.

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