Тёмная сторона сильных школ

Полностью согласна с автором.конечно не во всех 40 тыс такое творится.но факт снижения уровня образования.деление школ на и на.и т.п.убивает итак невысокий рейтинг обучаемости.ну что ж вы хотите?Кто в руководстве этого самого школьного образования.так и учат делению и приумножению недорослей.

Майя Maja

С языками вообще в таких школах бардак. Дело в том, что ребенок должен хорошо и по возрасту понимать тот запас слов, который ему дают выучить. По возрасту и пониманию! Например нельзя давать читать и переводить, а потом пересказывать Шекспира в подлиннике, если ребенку 10 лет... В противном случае ничего не получится. Ребенок толком не сможет говорить на языке, а уж тем более его понимать.