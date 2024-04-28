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Тёмная сторона сильных школ

Тёмная сторона сильных школ

Читательница прислала историю, которая плохо закончилась бы, если бы родители пошли на поводу у школы.

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Комментарии
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Ольга Петровская
Полностью согласна с автором.конечно не во всех 40 тыс такое творится.но факт снижения уровня образования.деление школ на и на.и т.п.убивает итак невысокий рейтинг обучаемости.ну что ж вы хотите?Кто в руководстве этого самого школьного образования.так и учат делению и приумножению недорослей.
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2 час.
Майя Maja
С языками вообще в таких школах бардак. Дело в том, что ребенок должен хорошо и по возрасту понимать тот запас слов, который ему дают выучить. По возрасту и пониманию! Например нельзя давать читать и переводить, а потом пересказывать Шекспира в подлиннике, если ребенку 10 лет... В противном случае ничего не получится. Ребенок толком не сможет говорить на языке, а уж тем более его понимать.
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1 час.

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