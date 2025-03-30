Европейцы ещё хлебнут с хохлами. Это только цветочки.

Оружие которое вложили в руки Киеву это - бумеранг, когда к ним переберутся остатки недобитых поклонников фашистов из "Азова"!

Ваша Светлость

Лях, бельгийка, голландка да пара пиндосов... Да это просто праздник какой-то:))), "праздник перемохи" щеневмерликов над своими союзниками. А тем временем голландский гомик Марк Рютте "воюет" с Россией, а остальные светлолицые в десна жахаются с зелепузиком...