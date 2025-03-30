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Владимир Корнилов: Оказывается, резню на центральной площади Амстердама устроил украинец

Владимир Корнилов: Оказывается, резню на центральной площади Амстердама устроил украинец

Оказывается, резню на центральной площади Амстердама в четверг устроил 30-летний украинец Роман Д. Напомню, тогда мужик с ножом бросился резать прохожих, серьезно ранив 26-летнего поляка, 73-летнюю бельгийку, 19-летнюю голландку и двух престарелых американцев возрастом 67 и 69 лет.

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Комментарии
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ТГ
Татьяна Гусева
Европейцы ещё хлебнут с хохлами. Это только цветочки.
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4 час.
Геннадий Бережнов
Оружие которое вложили в руки Киеву это - бумеранг, когда к ним переберутся остатки недобитых поклонников фашистов из &quot;Азова&quot;!
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4 час.
Ваша Светлость
Лях, бельгийка, голландка да пара пиндосов... Да это просто праздник какой-то:))), &quot;праздник перемохи&quot; щеневмерликов над своими союзниками. А тем временем голландский гомик Марк Рютте &quot;воюет&quot; с Россией, а остальные светлолицые в десна жахаются с зелепузиком...
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51 мин.
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