Запад включает режим «сдать Украину красиво»

К теме дальнобойности мы вернулись только в начале 2000-х. По словам экспертов, пока 15-километровый разрыв в дальностях поражения наших и западных орудий дает серьезное преимущество ВСУ с недостижимых для нашей артиллерии рубежей. Появление в войсках "Коалиции" должно этот пробел нивелировать. Эта самоходка способна поражать цели на расстоянии до 70 километров. Она предназначена для уничтожения живой силы противника, артиллерийских батарей противника, средств ПВО, ПРО, а также пунктов управления и полевых укреплений. "Коалиция-СВ" представляет собой 152-мм межвидовой артиллерийский комплекс на базе танка Т-90. Экипаж - три человека. Возимый боезапас - 70 снарядов. Скорострельность до 16 выстрелов в минуту, что выше, чему у аналогичных по калибру западных орудий. Процесс формирования выстрела и заряжание орудия производятся в автоматическом режиме, без участия экипажа. Основным вооружением является 152-мм орудие 2А88. В основной боекомплект "Коалиции-СВ" входят осколочно-фугасные снаряды, а также управляемые, созданные на основе снаряда "Краснополь". "Коалиция-СВ" оснащена системой автоматизированного управления процессами наведения орудия, выбора цели, навигации и позиционирования САУ. Особенность новой САУ и в том, что она может работать в режиме серийного обстрела целей. Если возникает необходимость поразить, к примеру, крупный укрепленный район, "Коалиция-СВ" переводится в специальный режим, благодаря которому 12-14 снарядов выстреливаются под разными углами возвышения орудия. Такая стрельба, называемая военными шквал огня, позволяет накрывать огнем большие площади, причем все снаряды падают на землю практически одновременно.

Natalija Osminina

Почему все проводят дословные параллели этой войны со Второй Мировой? Это в Отечественную, не дойдя до конца Украины, СССР не мог оказаться в Европе. А СЕЙЧАС МОЖЕТ!!!! Потому что оружие другое. И оно может с позиций СВО на восточном фронте достать и Варшаву, и Берлин, и Лондон, и Вашингтон. И НИКАКОГО ЗНАЧЕНИЯ НАХОЖДЕНИЕ ЛИНИИ ФРОНТА НА УКРАИНЕ К ЭТОМУ ОТНОШЕНИЯ НЕ ИМЕЕТ!!!! Мы не во Второй Мировой, мы - В ТРЕТЬЕЙ!!! Поэтому никакая Европа не будет представлять её своей победой, потому что Европу отделают (попилят, расчленят) , как Бог черепаху. На месте ЕС сформируются новые валютные зоны. России достанется восточная Европа. И Польша в том числе. Поэтому не важно, сколько областей Западной Украины ей отдадут. Главное, что ВСЕ ЭТО СНОВА БУДЕТ РОССИЕЙ! Вернее, её валютной рублевой зоной.